Автомобиль попал в ледяную ловушку в одном из дворов Нижнего Тагила (ВИДЕО)
14 февраля, 11:00Происшествия
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Из-за поврежденной системы водоснабжения в одном из дворов Нижнего Тагила колеса припаркованного автомобиля крепко сковало льдом.
Сюжеты: Нижний Тагил
Во дворе дома № 2 по улице Красногвардейская из-под земли начал бить источник. Минусовые температуры на улице быстро охлаждают воду и превращают ее в ледяную корку, ходить по которой опасно для здоровья.
Припаркованный во дворе дома автомобиль сейчас полностью скован льдом, передвигаться машина не сможет.
Подземный источник превращает территорию двора в ледовый наст уже два дня, но пока коммунальные службы не устранили аварию, передает «Новый город».
Видео «Новый город»
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