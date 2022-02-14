Один человек погиб в лобовом столкновении двух Chevrolet под Ревдой

36-летний водитель «Chevrolet Spark» не справился с управлением своего автомобиля и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Chevrolet Lacetti». В результате ДТП водитель «Spark», имеющий стаж вождения один год, от полученных травм скончался на месте. 51-летнего водителя «Lacetti» с различными травмами госпитализировали в реанимацию Ревдинской городской больницы.