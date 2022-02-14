Один человек погиб в лобовом столкновении двух Chevrolet под Ревдой

Один человек погиб в лобовом столкновении двух Chevrolet под Ревдой
Один человек погиб в лобовом столкновении двух Chevrolet под Ревдой
Сегодня, 18:54ПроисшествияФото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области
Смертельное ДТП произошло около 12.00 14 февраля на четвертом километре трассы «Ревда-Сумз».

36-летний водитель «Chevrolet Spark» не справился с управлением своего автомобиля и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Chevrolet Lacetti». В результате ДТП водитель «Spark», имеющий стаж вождения один год, от полученных травм скончался на месте. 51-летнего водителя «Lacetti» с различными травмами госпитализировали в реанимацию Ревдинской городской больницы.

Сотрудники ГИБДД при обследовании места аварии выявили некачественное содержании дороги в виде рыхлого снега на обочине проезжей части, что послужило причинно для выдачи предписания балансодержателю трассы на устранение выявленных недостатков, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД.

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