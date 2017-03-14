Четверо пьяных мужчин напали на патруль ППС на ГГМ в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел около 16 часов на Уральском проспекте, недалеко от домов № 38 и 42. Сотрудники ППС при патрулировании района обратили внимание на двух неопрятно одетых мужчин, которые в состоянии опьянения находились на детской площадке и вызывающе себя вели.

Сотрудники полиции сделали им замечание, предупредив о том, что граждане нарушают общественный порядок. Выяснилось, что один из них, молодой человек 1991 года рождения, в этот день уже задерживался пьяным и доставлялся в отдел полиции. Второй мужчина родился в 1975 году. Полицейские приняли решение доставить их в отдел полиции, для чего вызвали автопатруль.

Пока устанавливалась личность второго мужчины, к месту событий подоспели ещё двое нетрезвых граждан, тоже 1975 года рождения. Они стали препятствовать выполнению служебных обязанностей сотрудников полиции, например, дёргать их за форменную одежду. Затем один из подошедших нанёс одному из полицейских удар в спину и развязал потасовку сообщили в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Драку помог завершить вовремя подъехавший автопатруль. Граждане были задержаны и доставлены в отдел полиции. Их привлекли к административной ответственности за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте и оштрафовали на суммы от 500 до 100 рублей.

За оказание сопротивления и нанесение телесных повреждений сотрудникам полиции агрессивным тагильчанам предстоит ответить отдельно. Материалы о произошедшем отправлены в следственный комитет. Там будет принято решение о предъявлении обвинения.

На следующий день алкоголь стал причиной ещё одной драки в Нижнем Тагиле. Пьяный сын избил отца и сломал тому несколько рёбер.