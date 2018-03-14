Киоск на ул. Пихтовая в Нижнем Тагиле сгорел 14 марта (ФОТО)
14 марта, 16:25ПроисшествияИрина Анисимова
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Пожар случился ранним утром 14 марта на улице Пихтовая в Нижнем Тагиле. Горел неэксплуатируемый торговый павильон площадью 100 кв.м.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили в отделе надзорной деятельности, сигнал о пожаре по адресу Пихтовая, 30 поступил в 04:59 14 марта. На место пожара прибыл дежурный караул 30-ой пожарной части. Горел неэксплуатируемый киоск.
По предварительным данным горел неэксплуатируемый киоск. Площадь составила 100 кв.м., повреждены крыша и перегородки и имущество внутри здания. В 05:08 на место пожара прибыл дежурный караул 30 пожарной части, в 05:42 пожар был локализован, остановлено его распространение сообщили в отделе надзорной деятельности.
К 6:00 пожар был полностью ликвидирован.
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Сейчас на месте работают дознаватели. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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