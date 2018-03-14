Киоск на ул. Пихтовая в Нижнем Тагиле сгорел 14 марта (ФОТО)

Как сообщили в отделе надзорной деятельности, сигнал о пожаре по адресу Пихтовая, 30 поступил в 04:59 14 марта. На место пожара прибыл дежурный караул 30-ой пожарной части. Горел неэксплуатируемый киоск.

По предварительным данным горел неэксплуатируемый киоск. Площадь составила 100 кв.м., повреждены крыша и перегородки и имущество внутри здания. В 05:08 на место пожара прибыл дежурный караул 30 пожарной части, в 05:42 пожар был локализован, остановлено его распространение сообщили в отделе надзорной деятельности.

К 6:00 пожар был полностью ликвидирован.

Сейчас на месте работают дознаватели. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.