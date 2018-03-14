Неизвестные аккуратно вскрыли витрину и обокрали магазин в Екатеринбурге (ФОТО)
14 марта, 22:40Происшествия
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В ночь на 14 марта в Екатеринбурге ограблен продуктовый магазин — неизвестные аккуратно выставили стекло, оставив его рядом со зданием.
Сюжеты: Екатеринбург
Магазин, расположенный по улице Димитрова, 17, аккуратно вскрыли прошлой ночью. Сейчас администрация торгового заведения устанавливает размер причиненного ущерба.
Вскрытый магазин обнаружили утром, руководство обратилось в органы полиции в 8.40 утра. Как пишет ZNAK, на месте происшествия сейчас ведется оперативно-следственная проверка.
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Фото VK
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