Неизвестные аккуратно вскрыли витрину и обокрали магазин в Екатеринбурге (ФОТО)

Магазин, расположенный по улице Димитрова, 17, аккуратно вскрыли прошлой ночью. Сейчас администрация торгового заведения устанавливает размер причиненного ущерба .

Вскрытый магазин обнаружили утром, руководство обратилось в органы полиции в 8.40 утра. Как пишет ZNAK, на месте происшествия сейчас ведется оперативно-следственная проверка.