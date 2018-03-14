Водитель ВАЗа погиб в ДТП на Тюменском тракте (ФОТО)

В районе 80-го километра Тюменского тракта смертельная авария, в которой столкнулись иномарка и «девятка», унесла жизнь 35-летнего водителя автомобиля ВАЗ-21093.

По предварительным данным, ДТП случилось в результате того, что водитель автомобиля Ford Focus не сумел справиться с управлением и, выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с ВАЗ-21093, сообщает Е1.RU.