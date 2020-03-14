В Нижнем Тагиле в результате массового ДТП пострадал 17-летний подросток
13 марта в 23.10 в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе произошла массовая авария с тремя автомобилями, в результате чего пострадали два человека, в том числе 17-летний подросток, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.
Водитель автомобиля ВАЗ, двигаясь по Восточному шоссе в сторону улицы Фестивальная, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с LADA Granta. Она в свою очередь отлетела в автомобиль Nissan Almera, едущий в попутном направлении с ВАЗом.
В результате ДТП все три автомобиля получили значительные механические повреждения. Кроме того, пострадали два человека. Пассажир ВАЗа 17-летний подросток с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, тупой травмой живота и шоком второй степени госпитализирован в ЦГБ №. У водителя LADA Granta медики диагностировали ушиб левого плеча и тупую травму живота, он также доставлен в больницу.
Медосвидетельствование показало, что на момент аварии все водители были трезвые.
Установлено, что водитель ВАЗа 2000 года рождения имеет 1,5 года водительского стажа. В 2020 году семь раз был оштрафован за нарушение ПДД. Кроме того, за неуплату штрафов молодой человек привлечен к административной ответственности.