Тагильчанин похитил у пенсионерки кухонный гарнитур и плиту
Сегодня, 15:06ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Днем 13 апреля сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о розыске подозреваемого в краже кухонного гарнитура и плиты у 65-летней пенсионерки, проживающей на улице Гвардейской, сообщает пресс-служба ведомства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. Через некоторое время в ходе патрулирования сотрудники Росгвардии задержали мужчину, схожего по приметам.
35-летний тагильчанин ранее уже был судим за кражи и угон. При задержании он сознался в содеянном. Также мужчина сообщил, что украденное успел сбыть, а на вырученные деньги купил спиртное.
Задержанный был доставлен в отдел полиции № 19. По данному факту заведено уголoвное дело по стaтье «Крaжа, совeршенная с незaконным прoникновением в пoмещение». Сaнкция по этoй стaтье предусмaтривает накaзание вплoть до лишeния свободы на срок до пяти лет.
Похищенное имущество возвращено владелице.
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