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Это так по-тагильски: уснуть в обнимку с гранатометным снарядом (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Это так по-тагильски: уснуть в обнимку с гранатометным снарядом (ФОТО)

14 мая 2014, 14:30Происшествия
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