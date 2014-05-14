Это так по-тагильски: уснуть в обнимку с гранатометным снарядом (ФОТО)

Незамедлительно на место происшествия была направлена группа немедленного реагирования, специалисты-взрывотехники ОМОН и следственно-оперативная группа. Силами личного состава отдела полиции № 17 и полицейскими патрульно-постовой службы было выставлено оцепление. На место прибыли все экстренные службы города: пожарные, спасатели, медики и аварийная служба горгаза.

Из-за вероятной угрозы взрыва были эвакуированы жители подъезда, всего 32 человека. При осмотре подозрительного предмета инженером-сапёром было установлено, что он никакой опасности не представляет. Им оказался корпус от гранатометного выстрела РПГ-7, в котором отсутствовало взрывчатое вещество.

Мужчина, при котором находился данный предмет, разбуженный сотрудниками полиции, не мог понять причины такого беспокойства. По его словам, эту болванку он нашел года два назад в мусорном контейнере и ради интереса принес домой. Дома не раз разбирал «снаряд» и знал, что он без заряда. Зачем вынес корпус от снаряда на лестничную клетку, вразумительно пояснить не смог.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД в Нижнем Тагиле

В дальнейшем сотрудники полиции осмотрели квартиру 40-летнего жильца с привлечением обученной на обнаружение взрывных устройств служебной собаки. Никаких других подозрительных предметов и веществ правоохранители не обнаружили.

В настоящее время в отделе полиции № 17 по данному факту проводится проверка. В ходе нее стражи порядка выяснят подлинные обстоятельства приобретения и хранения этого предмета в квартире пятиэтажки. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

Заместитель начальника полиции ММУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Александр Андреев отметил грамотные действия жителя дома, который своевременно сообщил в полицию об опасной находке. Он напомнил гражданам, что в случае обнаружения подобных подозрительных предметов, вызывающих какое-либо опасение, необходимо в обязательном порядке сообщать по телефону «02», либо передать информацию любому полицейскому.