Кто кого запутал? Дело «Тагилбанка» о краже двухлетней давности

Всё дело в том, что банк решил взыскать похищенные средства с ЧОПа «Система безопасности – Тагил», который в то время охранял объект. Иск с требованием вернуть украденные средства и заплатить 300 тысяч за ремонт банкомата был передан в Арбитражный суд Свердловской области, пишет «Уралинформбюро».

Согласно материалам, в ночь, когда случилось ограбление, ЧОПовцы на месте происшествия не побывали. Дежурный заверил, что сигнализация не срабатывала. Но следователи выяснили, что сигнал был зафиксирован, но опергруппа на место не выехала. Данный факт в специальном журнале отмечен не был.

Директор ЧОПа на суде изменил свои показания: охранники на место выезжали, однако следов взлома не обнаружили и уехали с места, не дождавшись представителей банка. Суд тогда встал на сторону истца – охранное предприятие должно было выплатить более миллиона рублей, так как не выполнило условия по охране объекта. Однако ЧОП возвращать средства не спешит.

Кража произошла в результате отключения неизвестным лицом сигнализации, информацию о котором ответчик получил в момент этого отключения, однако должным образом не отреагировал. Иного из материалов дела не следует решила апелляционная комиссия.

Но ЧОП решил не сдаваться и обратился с иском в кассационную инстанцию. Ближайшее заседание состоится 21 мая 2014 года. Как разрешится запутанная история, станет ясно довольно скоро.

Добавим, городской портал TagilCity.ru обратился в «Тагилбанк» за официальным комментарием. В том числе интересно, почему происшествие так долго скрывалось. Каким будет ответ, - следите в следующих публикациях.