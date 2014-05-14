Пугающая статистика: в Нижнем Тагиле водители садятся за руль в нетрезвом состоянии (ФОТО)

За время проведения рейда было выявлено 19 грубых нарушений, из числа которых 14 – управление в состоянии алкогольного опьянения, 1 – отказ от прохождения освидетельствования и 4 – управление ТС водителем, не имеющим права управления.

За период праздничных выходных сотрудниками ОГИБДД выявлены 50 НПДД, из них больше половины, а именно 32 факта управления ТС в состоянии опьянении.

Согласно статистике, ДТП по вине водителей, управляющих транспортными средством в состоянии опьянения, а также по вине водителей, не имеющих права управления, либо лишенных права управления транспортным средством составляют значительную часть от общего количества ДТП и отличаются высокой тяжестью последствий.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Не стоит забывать, что водитель, нарушивший п.п. 2.7 ПДД РФ и причинивший средний или тяжкий вред здоровью подлежит не только административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (Управление Т/С в состоянии опьянения), за нарушение которой предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 30 000 т.р. до 50 000 т.р с лишением права управления на срок от 1.8 до 24 месяцев, но и уголовная ответственность по ч. 4 ст. 264 УК РФ на срок до 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Уважаемые жители города Нижний Тагил и ГГО, если Вы увидели, что за рулем водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения просим сообщить данную информацию по телефонам ОГИБДД: 97-65-62,25-00-44,97-65-60, необходимо назвать марку, государственный регистрационный номер транспортного средства, чтобы у инспекторов ГИБДД была возможность задержать данного нарушителя.