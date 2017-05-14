Годовалый ребенок остался жив после падения из окна 7-го этажа дома в Москве
14 мая 2017, 10:50Происшествия
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Маленького москвича, упавшего с седьмого этажа многоэтажки, пришлось госпитализировать в больницу на вертолете авиационного центра.
Вчера, 13 мая, произошло ЧП, в котором пострадал маленький ребенок. Годовалый малыш выпал из окна 7-го этажа. К счастью, ребенок выжил, но получил многочисленные травмы.
Как сообщает НТВ, пострадавшего ребенка доставили вертолетом Московского авиационного центра в НИИ травматологии и хирургии для оказания медицинской помощи.
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