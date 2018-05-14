Автомобиль «Чери» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)
14 мая, 15:45Происшествия
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ДТП с участием «Чери S18D» произошло 14 мая на ул. Первомайской в Нижнем Тагиле. Водитель автомобиля сбил переходивших дорогу по пешеходному переходу женщин.
Около дома № 27 по ул. Первомайской водитель «Чери» сбил двух женщин (1971 и 1973 годов рождения), переходивших дорогу в положенном для пешеходов месте на зеленый сигнал светофора.
Мужчина 1943 года рождения, управлявший автомобилем, к ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался.
В результате ДТП женщины-пешеходы получили травмы и были направлены в медучреждение, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила.
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Фото: пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила
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