Автомобиль «Чери» сбил двух женщин на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Около дома № 27 по ул. Первомайской водитель «Чери» сбил двух женщин (1971 и 1973 годов рождения), переходивших дорогу в положенном для пешеходов месте на зеленый сигнал светофора.

Мужчина 1943 года рождения, управлявший автомобилем, к ответственности за нарушения ПДД ранее не привлекался.

В результате ДТП женщины-пешеходы получили травмы и были направлены в медучреждение, сообщает пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба отдела ГИБДД Нижнего Тагила