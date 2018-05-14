Частная баня сгорела в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом
14 мая, 08:00Происшествия
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Ночью 13 мая в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом произошёл пожар: горела баня.
Сообщение жителей посёлка о возгорании бани поступило в 2:40. На месте пожарные обнаружили, что горит кровля, перекрытие, а также повреждены стены частной бани.
На месте пожара работали две спецмашины и четыре человека личного состава. Спустя 13 минут спасатели локализовали огонь. Еще через час спасатели закончили разбирать и проливать повреждённые конструкции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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