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Частная баня сгорела в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Частная баня сгорела в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом

14 мая, 08:00Происшествия
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