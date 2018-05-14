Частная баня сгорела в посёлке Черноисточинск под Нижним Тагилом

Сообщение жителей посёлка о возгорании бани поступило в 2:40. На месте пожарные обнаружили, что горит кровля, перекрытие, а также повреждены стены частной бани.

На месте пожара работали две спецмашины и четыре человека личного состава. Спустя 13 минут спасатели локализовали огонь. Еще через час спасатели закончили разбирать и проливать повреждённые конструкции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.