Одноногого мужчину высадили из троллейбуса в Екатеринбурге за неоплаченный проезд
14 мая, 21:00Происшествия
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14 мая в социальных сетях появилась информация о том, что в Екатеринбурге из троллейбуса №7 за неоплаченный проезд кондуктор выгнала одноногого мужчину.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидец происшествия рассказал, что пассажир сел на остановке «Мира» по улице Академическая и попросил кондуктора проехать одну остановку. Однако кондуктор высадила инвалида из транспорта с формулировкой «я не должна никого жалеть».
В Екатеринбургском трамвайно-троллейбусном управлении усомнились в достоверности этой истории и заявили, что никаких жалоб им не поступало, сообщает Znak.
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