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Сотрудники ДПС во время погони спасли семью в Тавде от пожара
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудники ДПС во время погони спасли семью в Тавде от пожара

14 мая, 17:45Происшествия
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