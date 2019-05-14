В Екатеринбурге во дворе дома обнаружен радиационный контейнер

Территория двора была оцеплена, на месте работали сотрудники МЧС, которые установили, что от контейнера исходит радиация. Принадлежность контейнера не установлена, известно только, что он промышленного производства.

Предмет был вывезен в безопасное место, где специалисты выяснят, представляет ли он опасность для горожан.

Сотрудники спецслужб выясняют, как предметы там оказались. По итогам проверки будет принято советующее решение,пояснил корреспондентам ТАСС глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.