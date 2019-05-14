В Екатеринбурге во дворе дома обнаружен радиационный контейнер
В Екатеринбурге вечером 13 мая во дворе пятиэтажного дома был найден контейнер, излучающий радиацию, пишет ТАСС.
Территория двора была оцеплена, на месте работали сотрудники МЧС, которые установили, что от контейнера исходит радиация. Принадлежность контейнера не установлена, известно только, что он промышленного производства.
Предмет был вывезен в безопасное место, где специалисты выяснят, представляет ли он опасность для горожан.
Сотрудники спецслужб выясняют, как предметы там оказались. По итогам проверки будет принято советующее решение,пояснил корреспондентам ТАСС глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых.
В 2017 году в Екатеринбург из Перми на исследование была доставлена колба с радиационными отходами, которую случайно обнаружили пермяки. Она была закопана в землю в одном из дворов, внутри находился порошок белого цвета, который излучал радиацию.