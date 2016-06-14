Два не пристегнутых ремнями безопасности пассажира пострадали в ДТП под Нижним Тагилом: один погиб, второй попал в больницу (ФОТО, ВИДЕО)

Происшествие случилось днём в 12:30 на 144 километре. Участником ДТП стал автомобиль Renault Logan, в котором находились несколько человек. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. В какой-то момент водитель потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот врезался в бордюрное ограждение. От удара один пассажир вылетел в окно и попал между ограждением и автомобилем. Он был смертельно травмирован и погиб на месте.