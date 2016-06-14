Два не пристегнутых ремнями безопасности пассажира пострадали в ДТП под Нижним Тагилом: один погиб, второй попал в больницу (ФОТО, ВИДЕО)
О том, что садясь в машину необходимо пристегнуться ремнем безопасности, знает каждый автолюбитель. Пренебрежение этим правилом стало причиной того, что 14 июня под Нижним Тагилом в ДТП на дороге на Серов погиб человек. Полиция ищет свидетелей.
Происшествие случилось днём в 12:30 на 144 километре. Участником ДТП стал автомобиль Renault Logan, в котором находились несколько человек. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности. В какой-то момент водитель потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот врезался в бордюрное ограждение. От удара один пассажир вылетел в окно и попал между ограждением и автомобилем. Он был смертельно травмирован и погиб на месте.
Ещё один находившийся в автомобиле пассажир получил серьёзные травмы, но остался жив. С множественными переломами ребер пострадавшего доставили в городскую больницу № 3.
Если бы они были пристегнуты, то, возможно, не было бы таких серьёзных травм и погибшего. Сейчас работает следственная группа. ДТП необычное, просим отозваться очевидцев, чтобы установить все обстоятельства происшествия сообщили редакции TagilCity.ru в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Информацию о ДТП можно сообщить по телефону 8 (3435) 25-00-44.
Несколькими днями ранее на Серовском тракте в ДТП пострадали три человека.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru