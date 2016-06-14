Жительнице Нижнего Тагила коллекторы перерезали провода

Позвонив в полицию, женщина рассказала, что несколько минут назад в ее дверь стучался мужчина, а затем вообще перерезал провода и оставил на двери послание с фразой: «Оплати долг». На бумажке было написано имя – Евгений Фомичев и номер квартиры. Подозреваемого в порче имущества задержали, однако, доказать его вину и найти свидетелей правоохранителям не удалось. Мужчину пришлось отпустить.