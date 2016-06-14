Жительнице Нижнего Тагила коллекторы перерезали провода
14 июня 2016, 09:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Нижнего Тагила на прошлой неделе подверглась налету коллекторов. Как оказалось, к долгу на сумму более полумиллиона рублей женщина не имеет никакого отношения: некий Евгений Фомичев указал ее адрес, занимая деньги у микрофинансовой организации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Позвонив в полицию, женщина рассказала, что несколько минут назад в ее дверь стучался мужчина, а затем вообще перерезал провода и оставил на двери послание с фразой: «Оплати долг». На бумажке было написано имя – Евгений Фомичев и номер квартиры. Подозреваемого в порче имущества задержали, однако, доказать его вину и найти свидетелей правоохранителям не удалось. Мужчину пришлось отпустить.
В микрофинансовой организации рассказали, что такие случаи у них бывают. И, чтобы исправить ситуацию, нужно написать заявление. Но и это, скорее всего, не спасет от атак коллекторов.
Добавим, что в Свердловской области пожаловаться на действия коллекторов можно по телефонам «горячей линии».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей