Массовая драка с применением оружия произошла рядом с кафе в Екатеринбурге
14 июня 2017, 11:40Происшествия
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В поселке Заречном уральской столицы произошла драка, в которой участвовали несколько человек. Очевидцы сообщили о выстрелах, которые слышали во время потасовки.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 13 июня рядом кафе по улице Бебеля в Екатеринбурге произошла массовая драка. О ЧП в полицию сообщили свидетели инцидента.
Очевидцы также утверждают, что слышали около шести выстрелов, а потом видели около десятка раненых мужчин с разбитыми лицами, убегавших с места происшествия.
Рядом с кафе стоял черный Opel: автомобиль имел механические повреждения. В полиции пока не комментируют ЧП, но факт его подтвердили, сообщает Е1.RU.
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