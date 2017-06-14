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Массовая драка с применением оружия произошла рядом с кафе в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Массовая драка с применением оружия произошла рядом с кафе в Екатеринбурге

14 июня 2017, 11:40Происшествия
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