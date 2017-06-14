Пешеход скончался на месте в результате ДТП под Камышловом
14 июня 2017, 15:45Происшествия
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ДТП с летальным исходом произошло в Свердловской области ночью с 13 на 14 июня.
На автодороге под Камышловом в темное время суток водитель автомашины ВАЗ-2110 совершил наезд на пешехода, который шел по проезжей части во встречном направлении.
Как пишет Накануне.ру, пешеход скончался на месте. Он был одет в темную одежду без светоотражающих элементов. Водитель поздно заметил мужчину и не смог избежать наезда.
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