Пропавший малыш найден: в Свердловской области окончены поиски 4-летнего Димы Пескова
14 июня 2017, 11:43Происшествия
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14 июня наконец найден мальчик, пропавший на Рефтинском водохранилище еще на прошлой неделе - 10 июня.
Как сообщает Валерий Горелых, ребенок найден недалеко от линий электропередачи у водохранилища. Сейчас производятся работы по спасению ребенка: специалисты готовят вертолет для экстренной транспортировки малыша к врачам для медицинского обследования.
Ранее в поисках Димы Пескова принимали участие спасатели, волонтеры - несколько сотен человек и спецтехника, в том числе использовались тепловизоры.
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