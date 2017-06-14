Труп мужчины обнаружен в метро Екатеринбурга
14 июня 2017, 17:35Происшествия
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Возле эскалатора на станции метро «Уральская» очевидцы обнаружили мужчину без признаков жизни.
Сюжеты: Екатеринбург
Днем 14 июня на станции метро «Уральская» в Екатеринбурге обнаружен труп мужчины. Как выяснилось позднее, 49-летнему мужчине стало плохо, и он упал возле эскалатора.
К месту ЧП была вызвана скорая помощь, но помочь ему уже было нельзя: пострадавший был мертв, сообщает Е1.RU.
По предварительной информации МВД, смерть пассажира метро была внезапной. Причину скоропостижной кончины пострадавшего будут выяснять медики.
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