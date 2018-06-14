Деньги похищены: банкомат «УБРиР» был вскрыт в больнице в Висиме

Минувшей ночью в Свердловской области в п. Висим Горноуральского городского округа был вскрыт банкомат и похищены деньги. ЧП произошло по адресу ул. Розы Люксембург, 1. Терминал располагался в отделении местной больницы.

В настоящее время на месте происшествия находится полиция.

Сейчас идет опрос свидетелей, у всех берут отпечатки пальцев сообщил редакции TagilCity.ru местный житель.

По словам работников медучреждения, в больнице дежурит уборщица, которая по совместительству является сторожем. В момент ЧП она отлучилась с рабочего места. Также в больнице есть второй вход, куда приезжает скорая.

Непонятно, почему никто и ничего не слышал пояснил редакции собеседник.

Отмечается, что уборщица будет доставлена в отделение полиции для допроса.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Ведется расследование, комментарии полиции появятся по итогам мероприятий.