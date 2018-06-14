Пожар на хладокомбинате в Нижнем Тагиле потушен (ФОТО)
14 июня, 12:05Происшествия
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14 июня 2018 года в 8.20 утра пожарные завершили работы по проливке тлеющего утеплителя на хладокомбинате в Нижнем Тагил.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар начался 9 июня примерно в 21.00. Очаг возгорания был потушен 10 июня, но продолжал тлеть торф в перекрытиях. Общая площадь пожара составила 470 кв.м.
Пострадавших в результате пожара нет, сообщает Главное управление МЧС по Свердловской области.
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