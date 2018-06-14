Женщина в эпилептическом припадке была спасена полицейскими Екатеринбурга (ФОТО)

Около 8.00 женщина неожиданно потеряла сознание на улице. В это время ее заметили два полицейских, патрулирующих район. У молодой женщины начались судороги, и пошла пена изо рта, из-за чего девушка начала захлебываться.

Полицейские вызвали медиков и самостоятельно оказали первую помощь девушке. Им удалось привести девушку в сознание, после чего на машине скорой помощи она была доставлена в больницу. Выяснилось, что у девушки случился приступ эпилепсии.

По сообщению главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, за спасение жизни молодой женщины правоохранители Владимир Корюков и Сергей Новокрещенов будут награждены начальником регионального управления ГУ МВД.

Ранее в Первоуральске мужчина в эпилептическом припадке был спасён сотрудниками полиции.

Фото: В. Н. Горелых