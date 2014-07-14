В Нижнем Тагиле два ДТП: один вылетел на ж/д пути, другой перевернулся (ФОТО)

Первое ДТП случилось около 7 утра. Как рассказала пользовательница паблика «Типичный Тагильчанин», водитель иномарки Lifan на переезде не справился с управлением и вылетел на железнодорожные пути по улице Индустриальная. По словам очевидцев, водитель был не совсем трезв. Он сбежал с места ДТП, а нашли нарушителя только на вокзале под вагонами.

Я дежурная по переезду. Он и меня чуть не сбил, я как раз у поста стояла. Успела побежать и на решетку прыгнуть. Из-за него теперь ушиб колена рассказывает одна из очевидцев аварии.

Другая авария случилась несколько минут назад на перекрестке по улице Фестивальная, там, где раньше было кольцо. Пользовательница Анастасия рассказала TagilCity.ru, что в настоящее время на крыше лежит старенькая иномарка, а рядом с ней ВАЗ-2114, у которой разбита правая сторона. На место подъехал эвакуатор, чтобы забрать пострадавшее авто.

Хорошо, когда виновного в аварии легко определить, но зачастую обвинить во всём могут не того водителя - а платить придется именно ему. В таком случае поможет грамотный автоюрист, который составит исковое заявление и сможет защитить интересы водителя в суде, если страховая компания и участники ДТП не согласятся с результатами независимой экспертизы. Оплата услуг юриста, несомненно, обойдется дешевле, чем выплата компенсации за аварию, виновником которой водитель по факту не является.