Сотрудники полиции на велосипедах грабили банки в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Напомним, 16 июня 2017 года в уральской столице, во время ограбления Сбербанка, были задержаны четверо подозреваемых. Позднее следствием было установлено, что все обвиняемые по статье «разбой в особо крупном размере» являются выходцами из силовых структур.

Двое из них на момент задержания являлись действующими сотрудниками полиции. Двое других — бывшими служащими правоохранительных органов.

Видео: URA.RU

Длительное время полиции не удавалось выйти на след грабителей, потому что профессиональная подготовка и навыки позволяли им планировать налеты, продумывая все детали совершения преступления и пути отхода, об этом сообщает РИА URA.RU.

Так ситуацию прокомментировал начальник пресс-службs ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых:

Теперь члены этой группы больше не смогут никому причинить горе, страдание и материальный ущерб своей криминальной деятельностью. Их ждет тюрьма. И, думаю, на весьма длительный срок — где-нибудь в ивдельских таежных краях или на ином „курорте“, но обязательно за колючей проволокой.