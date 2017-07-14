Тело пропавшей год назад сотрудницы банка из Екатеринбурга было найдено на Чусовском озере
14 июля 2017, 07:30Происшествия
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В Екатеринбурге накануне был найден труп молодой женщины, которая пропала почти год назад.
Сюжеты: Екатеринбург
Дарья Тягунова, сотрудница Россельхозбанка, последний раз выходила на связь в августе 2016 года. Перед исчезновением она поссорилась с гражданским мужем, который позже попал под подозрение. Было открыто уголовное дело по статье убийство.
Накануне подруга погибшей сотрудницы банка рассказала, что труп девушки был найден на Чусовском озере. Туда следователей привел сам убийца.
Скорее всего, девушка была убита в тот же день, когда пропала. Других официальных сведений пока нет, пишет E1.ru.
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