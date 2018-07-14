Человеческая голова найдена в Тугулымском районе Свердловской области

Человеческая голова, предположительно отрезанная, найдена в полях Тугулымского района Свердловской области. Подписчики группы «Инцидент Екатеринбург» сообщают о найденной в полях Тугулымского района Свердловской области человеческой голове. По словам автора поста, голова является отрезанной. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия.

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