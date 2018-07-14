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Человеческая голова найдена в Тугулымском районе Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Человеческая голова найдена в Тугулымском районе Свердловской области

Сегодня, 14:20Происшествия
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