В сети появилось видео сгоревшего в Хабаровском крае моторного катера

Как выяснилось, обгоревшее маломерное судно, обнаруженное между заливом Екатерины и мысом Куприяновский, принадлежит филиалу Шантарского ФГБУ «Заповедное Приамурье», пишет 360tv.ru.
Катер обнаружили рыбаки, он дымился. Сейчас он находится на плаву в районе мыса Литке. Один из двух человек, находившихся в маломерном судне, погиб, второй пока не обнаружен.
В ведомстве заявили о проводящейся проверке. Если будет выявлено, что ЧП произошло из-за нарушений, то виновных привлекут к ответственности, полагающейся за подобные правонарушения.