В сети появилось видео сгоревшего в Хабаровском крае моторного катера

В сети появилось видео сгоревшего в Хабаровском крае моторного катера
В сети появилось видео сгоревшего в Хабаровском крае моторного катера
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: pxhere.com
В интернет выложили ролик с обнаруженным в Охотском море дымящимся катером. В Дальневосточной транспортной прокуратуре Валентина Глазова рассказала о проводящейся проверке.

Как выяснилось, обгоревшее маломерное судно, обнаруженное между заливом Екатерины и мысом Куприяновский, принадлежит филиалу Шантарского ФГБУ «Заповедное Приамурье», пишет 360tv.ru.

Катер обнаружили рыбаки, он дымился. Сейчас он находится на плаву в районе мыса Литке. Один из двух человек, находившихся в маломерном судне, погиб, второй пока не обнаружен.

В ведомстве заявили о проводящейся проверке. Если будет выявлено, что ЧП произошло из-за нарушений, то виновных привлекут к ответственности, полагающейся за подобные правонарушения.

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