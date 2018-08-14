Ранивший на охоте женщину тагильчанин приговорен к четырем годам колонии

В ходе следствия установлено, что 28 ноября 2016 года осужденный мужчина был на загонной охоте на лося недалеко от поселка Сулем.

В это время рядом с охотником проезжали жители поселка на снегоходе. Мужчина высказал им свое недовольство по поводу их нахождения в зоне охоты. В ходе ссоры осужденный выстрелил из охотничьего карабина в женщину, сидящую в снегоходе. Потерпевшая получила сквозное ранение левого плеча.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила приговорил мужчину по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия, вызвавшее стойкую утрату трудоспособности не менее чем на одну треть» и назначил ему четыре года лишения свободы.