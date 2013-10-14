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В Нижнем Тагиле решают судьбу мировых призеров, участников драки около школы в Нижнем Тагиле (18+)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле решают судьбу мировых призеров, участников драки около школы в Нижнем Тагиле (18+)

14 октября 2013, 15:16Происшествия
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