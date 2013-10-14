В Нижнем Тагиле решают судьбу мировых призеров, участников драки около школы в Нижнем Тагиле (18+)

Ужасающие кадры массового побоища до сих пор есть в Интернет пространстве, несмотря на то, что все участники драки не хотят ни упоминаний, ни внимания к произошедшему. В пресс-службе Нижнетагильского МВД сообщают, что пока не было ни одного заявления по поводу данного инцидента.

Тем не менее, известно, что за ходом ситуации уже следят в «верхах». Как сообщил TagilCity.ru тренер по тхэквондо Русских Игорь Евгеньевич (МБОУ ДОД СДЮШОР «Уралец»), в Нижний Тагил уже раздавались звонки из Министерства спорта Свердловской области, от начальства СДЮШОР «Уралец». Кроме того, дело взял под контроль начальник УВД Свердловской области – он отправил в Тагил свою проверку.

Скандальные подробности, которые непрестанно обсуждают областные СМИ имеют самые разнообразные трактовки. Однако важно узнать, что же всё-таки будет с виновниками драки.

Мы узнали об этом только вчера вечером. Сегодня мы это сами всё посмотрели, почитали комментарии. Резонанс тут огромный. Всех ребят мы знаем давно. Они занимаются у нас с детства, всегда были на виду и в лагеря ездили. Нареканий к ним никаких не было. Сейчас они повзрослели. Я даже не буду выяснять, оскорбляли их или нет. Я считаю, что это неправильно.

Сегодня мы собираем коллегию, чтобы решать вопрос об исключении или иных мерах наказания. Потому что нам такие спортсмены тоже не нужны, -- комментирует для TagilCity.ru Игорь Русских.

Сам тренер ребят (Панфилов Владимир Геннадьевич) говорит (цитирует Русских И.Е.): «Они же дети у меня нормальные. Я же не знаю, как они в жизни себя ведут. Я ведь с ними не живу. Не свой ребенок – мы же не будем за ним ходить, где он там гуляет, дерется».

Ситуация действительно вопиющая. Так, уже завтра станет известно, какое именно решение примет спортивная коллегия. К слову, там соберутся и тренеры (в частности тренер ребят – Панфилов Владимир Геннадьевич), и спортсмены, которые возили их недавно на Кубок Мира, а это вообще патриотический клуб. Кроме того, тренеры намерены вызвать и родителей ребят. Сами «бойцы», возможно, и не явятся, но на их присутствие и смелость также надеются.