В Нижнем Тагиле сбит пешеход. Вероятно, насмерть (ФОТО)

Случилось это ранним утром на улице Фестивальная недалеко от заправки. Кроме того, информатор сообщает, что, вероятно, это ДТП с летальным исходом. Машина, сбившая человека на пешеходном переходе, – ВАЗ-2114. В настоящее время на улице Фестивальная наблюдается огромная пробка.

Отметим, что ни в отделении пропаганды ГИБДД, ни в дежурной части пока не сообщают о ДТП со смертельным исходом.

Фотография пробки по улице Фестивальная предоставлена пользователем Мила

А пользователь, Александра рассказала об еще одном ДТП, которое едва случилось на той же самой улице при следующих обстоятельствах: девушка в темной одежде, прикрывшись зонтом, практически не глядя на дорогу, переходила пешеходный переход. В то самое время от остановки отъезжала Газель, которая вовремя не заметила пешехода, однако сумела среагировать и избежать самых печальных последствий. Девушку, по словам пользователя, задело незначительно.

В очередной раз хотелось бы напомнить пешеходам, что в темное время суток водителям крайне тяжело распознать человека на проезжей части, поэтому ради своей безопасности стоит использовать элементарный светоотражатель или иные светлые детали в одежде (пакет, сумка, шапка). А водителям, в свою очередь, надо быть еще более внимательными за рулем.