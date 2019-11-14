По факту стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено уголовное дело
Сегодня, 10:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в колледже Благовещенска, где два человека погибли и трое получили ранения, сообщается на сайте СКР.
Возбуждено дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».
Напомним, 14 ноября утром студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам, а затем покончил с собой. Стрельбу 19-летний учащийся открыл из охотничьего ружья. Причиной послужило удаление студента из аудитории из-за опоздания.
Мэр Благовещенска собрал экстренную комиссию по обеспечению безопасности в городе. Как сообщает ТАСС, образовательное учреждение было оборудовано тревожной кнопкой, также в колледже имелся охранник.
Учебный процесс в образовательном учреждении приостановлен, с учащимися беседуют сотрудники правоохранительных органов.
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