По факту стрельбы в колледже Благовещенска возбуждено уголовное дело

Возбуждено дело по статье «Убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений».

Напомним, 14 ноября утром студент колледжа открыл стрельбу по одногруппникам, а затем покончил с собой. Стрельбу 19-летний учащийся открыл из охотничьего ружья. Причиной послужило удаление студента из аудитории из-за опоздания.

Мэр Благовещенска собрал экстренную комиссию по обеспечению безопасности в городе. Как сообщает ТАСС, образовательное учреждение было оборудовано тревожной кнопкой, также в колледже имелся охранник.