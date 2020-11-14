«Вышел за продуктами и не вернулся»: в Нижнем Тагиле разыскивается мужчина

Напомним, 12 октября из дома ушел 48-летний житель Нижнего Тагила. Мужчину нашли мертвым в могиле на кладбище. Как выяснило следствие он познакомился с компанией и направился с ними распивать спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого погибший получил ножевые ранения, от которых позднее скончался. Злоумышленник держал его в квартире еще живым, а дождавшись когда тот умрет, закопал его на кладбище.