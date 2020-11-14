«Вышел за продуктами и не вернулся»: в Нижнем Тагиле разыскивается мужчина

«Вышел за продуктами и не вернулся»: в Нижнем Тагиле разыскивается мужчина

Сегодня, 18:27ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции разыскивают пропавшего мужчину. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

45-летний мужчина пропал днем 11 ноября в районе Красного камня.

Вышел из дома за продуктами, но не вернулся, рассказала АН «Между строк» племянница пропавшего.

В МВД подтвердили информацию и добавили, что мужчина склонен к употреблению алкоголя, но раньше всегда возвращался домой.

Сотрудники полиции просматривают камеры видеонаблюдения, расположенные в ближайших магазинах.

Photo:АН «Между строк»

Особые приметы: светлая куртка, синяя спортивная шапка и джинсы черного цвета. Стражи порядка просят всех, кто видел этого мужчину, располагает информацией о его местонахождении, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 18 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 47-71-02 или 02.

Напомним, 12 октября из дома ушел 48-летний житель Нижнего Тагила. Мужчину нашли мертвым в могиле на кладбище. Как выяснило следствие он познакомился с компанией и направился с ними распивать спиртные напитки. В какой-то момент между мужчинами возник конфликт, в ходе которого погибший получил ножевые ранения, от которых позднее скончался. Злоумышленник держал его в квартире еще живым, а дождавшись когда тот умрет, закопал его на кладбище.

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