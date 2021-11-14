Умер атаман Уральского казачьего корпуса Игорь Горбунов

Умер атаман Уральского казачьего корпуса Игорь Горбунов
Умер атаман Уральского казачьего корпуса Игорь Горбунов
Сегодня, 11:35ПроисшествияФото: Игорь Горбунов
В субботу 13 ноября в Екатеринбурге скончался глава Игорь Горбунов. Он возглавлял Уральский казачий добровольческий корпус.

Уральскому атаману в конце лета исполнилось 58 лет. По данным близких атамана, его кончина не связана с коронавирусной инфекцией: у Игоря Горбунова было заболевание ЖКТ, сообщает Е1.

Ответственный, добрый, заботливый, муж, отец, дед,написала семья на странице уральского атамана в соцсети, сообщая о его смерти.

Игорь Горбунов руководил казаками, которые помогали в патрулировании полиции, а также занимались различной общественной деятельностью. Уральский корпус зарегистрирован как некоммерческая организация.

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