В Бельгии в результате теракта погибли 6 человек и ранены 123

На месте погиб 15-летний молодой человек, еще один юноша и пожилая женщина скончались в больнице. После этого в реанимации скончались годовалый ребенок и мужчина 20 лет. 123 человека получили ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии, медики борются за их жизни. Террорист погиб на месте взрыва.

По данным «Франс Пресс», скорее всего, Амрани «рассчитывал» на гораздо большее количество жертв, ведь вчера на площади должна была открыться Рождественская ярмарка. Мероприятие отменили по причине плохой погоды.

По заявлениям властей, организатором теракта стал один Нордин Амрани, а не группа людей. Это происшествие, по официальным сводкам, не связано с организованным терроризмом. Преступник до этого имел проблемы с законом. Все они были связаны с хранением оружия и марихуаны. Мужчина в 2010 году был условно досрочно освобожден из тюрьмы.