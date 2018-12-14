Женщина и ребенок в Березовском отравились газом из-за бездействия УК
Жительница Березовскаого пожаловалась в управляющую компанию на обратную тягу в вентиляции, однако сотрудник компании выдал ей памятку по безопасному использованию газа.
В Березовском женщина и ребенок попали в больницу с диагнозом отравление бытовым газом. За неделю до этого женщина пожаловалась в УК на то, что из вентиляции на кухне с улицы выдувает снег. Следовательно, существует обратная тяга.
В квартиру к женщине из управляющей компании пришел сотрудник, который выдал ей памятку о безопасном пользовании газом. Более никаких действий УК не предприняла.
Как пишет «ФедералПресс», УК должна была сообщить о неисправности в газовую службу, для того чтобы в квартире отключили газ, и затем устранить неполадки.
Жительница Березовского обратилась в Роспотребнадзор, после проверки которого, УК была оштрафована на 20 тысяч рублей. Решение суда компания попыталась обжаловать, однако суд оставил в силе предыдущее решение.
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