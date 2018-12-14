Женщина и ребенок в Березовском отравились газом из-за бездействия УК

В Березовском женщина и ребенок попали в больницу с диагнозом отравление бытовым газом. За неделю до этого женщина пожаловалась в УК на то, что из вентиляции на кухне с улицы выдувает снег. Следовательно, существует обратная тяга.

В квартиру к женщине из управляющей компании пришел сотрудник, который выдал ей памятку о безопасном пользовании газом. Более никаких действий УК не предприняла.

Как пишет «ФедералПресс», УК должна была сообщить о неисправности в газовую службу, для того чтобы в квартире отключили газ, и затем устранить неполадки.