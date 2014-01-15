Под Нижним Тагилом полицейские «взяли» вишневую девятку: наркотики и превышение скорости

Естественно, правоохранители попросили машину остановиться, только водитель просьбу проигнорировал и решил ехать быстрее. Добавим, все происходило на трассе Екатеринбург-Серов на 155 километре.

Как только до автолюбителя начало доходить, что происходит, он резко свернул с трассы в сторону Тагила. В районе мясокомбината машина резко свернула с улицы Краснознаменная, водитель не справился с управлением и угодил в кювет. Из машины выскочили двое и попытались скрыться, но не смогли, уже подоспели сотрудники ДПС. Выяснилось, что обоим задержанным 19 лет, они зарегистрированы в городе Кушва, не имеют постоянного места работы. Находившийся за рулем молодой человек в настоящее время проживает в Нижнем Тагиле.

Никаких документов на автомашину у приятелей при себе не было, отсутствовали и водительские удостоверения. Сотрудники ГИБДД, проверив информацию о задержанных по имеющейся базе данных, установили, что данный автомобиль, действительно, является собственностью одного из задержанных, но права на управление транспортным средством молодые люди никогда не получали. На водителя, незаконно управлявшего машиной, составлен административный протокол по статье 12.7 КоАП РФ.

При осмотре в одной из дверей автомашины был обнаружен небольшой полимерный сверток с каким-то растительным веществом, поэтому на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции № 16. В дальнейшем при досмотре транспортного средства сотрудники полиции изъяли обнаруженный сверток и металлическую банку с остатками нагара.

Изъятое растительное вещество сотрудники полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Свердловской области, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

Фото с официального сайта МВД Нижнего Тагила