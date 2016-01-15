Жертва перевала Дятлова оказалась сектантом

Вячеслав Бородин рассказал подробности жизни своего отца Олега Бородина, найденного мертвым на перевале Дятлова в ночь на 9 января. По словам молодого человека, погибший был когда-то талантливым мастером и неплохо зарабатывал. Однако жизнь семьи рухнула после его вступления в секту в 1996 году, сообщает LifeNews.

В детстве мы жили полной семьей: мама, папа, прабабушка еще с нами была. Но в один момент у него как крыша поехала, он вступил в секту «Радомир». Маму со мной тоже хотел туда, в общину, забрать. Но мама отказалась, потому что считала это глупой идеей. И они развелись. Мы с мамой стали жить отдельно рассказал 24-летний Вячеслав.

По его словам, Олег вместе с другими членами секты жил в доме на заброшенном картофельном поле. Члены организации питались исключительно тем, что было выращено на их участке.

А я его ведь вначале поддерживал, маленький был, мне казалось это забавным. А когда подрос, понял, какую глупость он совершил. У него была полноценная семья, он работал, зарабатывал тысяч по 300, если переводить на нынешние деньги, у него вообще все отлично было заметил сын Олега.

Когда же секта распалась, Бородин-старший начал путешествовать автостопом по всей России. Как отметил Вячеслав, Олег не посвящал семью в планы своих путешествий.

Все последние три года я искал его через друзей и знакомых, полицию, но ничего не было слышно рассказал молодой человек.