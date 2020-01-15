«Путин помоги». Жительницу Асбеста задержали у Кремля во время послания президента

По ее словам, Татьяна Панькина вышла с одиночным пикетом за несколько минут до начала послания, однако полицейские принудительно завершили акцию и задержали пенсионерку.

Подошли сотрудники службы ФСО, сфотографировали и забрали плакат. [После этого Панькину] вывели с территории Александровского сада по направлению в ОВД Китай-город,рассказала Крылова.