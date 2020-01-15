«Путин помоги». Жительницу Асбеста задержали у Кремля во время послания президента
Сегодня, 18:04ПроисшествияФото: Наталья Крылова
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Сегодня, 15 января, во время послания Владимира Путина к Федеральному собранию в Москве возле Кремля была задержана пенсионерка из Асбеста, державшая в руках плакат с призывом о помощи, пишет Знак со ссылкой на депутата думы Асбеста Наталью Крылову.
По ее словам, Татьяна Панькина вышла с одиночным пикетом за несколько минут до начала послания, однако полицейские принудительно завершили акцию и задержали пенсионерку.
Подошли сотрудники службы ФСО, сфотографировали и забрали плакат. [После этого Панькину] вывели с территории Александровского сада по направлению в ОВД Китай-город,рассказала Крылова.
После задержания Панькина перестала выходить на связь. В пресс-службе УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве сообщили, что информации о данном инциденте у них нет.
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