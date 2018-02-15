Трое жителей свердловского поселка отравились угарным газом из-за халатности (ФОТО)

Проверка показала, что труба, которая подходит к дымоходу, имеет трещины и закреплена проволокой, а сам дымоход снаружи был покрыт слоем льда. Из-за этого угарный газ попадал в дом вместо того, чтобы выводиться в трубу. При этом датчик загазованности в помещении не работал, пишет пресс-служба группы компаний «ГАЗЭКС».