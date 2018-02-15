Трое жителей свердловского поселка отравились угарным газом из-за халатности (ФОТО)
15 февраля, 14:20Происшествия
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Жители частного дома в поселке Кашино Свердловской области отравились угарным газом из-за несоблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.
Трое жителей поселка Кашино утром 15 февраля были госпитализированы в больницу с отравлением угарным газом.
Как пояснили газовщики, причиной инцидента стало грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования в частном доме.
Проверка показала, что труба, которая подходит к дымоходу, имеет трещины и закреплена проволокой, а сам дымоход снаружи был покрыт слоем льда. Из-за этого угарный газ попадал в дом вместо того, чтобы выводиться в трубу. При этом датчик загазованности в помещении не работал, пишет пресс-служба группы компаний «ГАЗЭКС».
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Фото: «ГАЗЭКС»
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