В Нижнем Тагиле разбилась девочка, катавшаяся на сноутюбинге по горнолыжной трассе горы Долгая
15 марта 2016, 11:40ПроисшествияДенис Таратонов
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На горе Долгая разбилась девочка, когда каталась с горки на сноутюбинге. Её состояние потребовало вызова скорой помощи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девочка приехала в горнолыжный комплекс «Аист» вместе с родителями вчера, 13 марта. Она каталась на сноутюбинге в неположенном месте – на горнолыжной трассе. Это закончилось тем, что она упала и ударилась головой. Как рассказал очевидец, девочка, которая выглядела на 8-10 лет, была в крови и на какое-то время потеряла сознание. Потребовалась госпитализация. Как выяснилось позже, рана оказалась не очень опасна, юная тагильчанка получила рассечение, сообщили vtg.fm.
В полиции Нижнего Тагила нет данных об этом происшествии, очевидно, что ситуация не потребовала вызова сил правопорядка.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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