В Нижнем Тагиле разбилась девочка, катавшаяся на сноутюбинге по горнолыжной трассе горы Долгая

Девочка приехала в горнолыжный комплекс «Аист» вместе с родителями вчера, 13 марта. Она каталась на сноутюбинге в неположенном месте – на горнолыжной трассе. Это закончилось тем, что она упала и ударилась головой. Как рассказал очевидец, девочка, которая выглядела на 8-10 лет, была в крови и на какое-то время потеряла сознание. Потребовалась госпитализация. Как выяснилось позже, рана оказалась не очень опасна, юная тагильчанка получила рассечение, сообщили vtg.fm.