40-летний мужчина был до смерти избит неизвестными в Нижнем Тагиле
15 марта, 17:50Происшествия
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В Дзержинском районе Нижнего Тагила неизвестные избили 40-летнего местного жителя. Мужчина скончался в больнице от несовместимых с жизнью травм.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ночью с 14 на 15 марта в тагильскую больницу был доставлен мужчина в бессознательном состоянии. Информацию об этом медики незамедлительно направили в полицию.
Спасти пострадавшему жизнь врачи не смогли. Как оказалось, мужчина был найден избитым возле одного из домов на улице Юности. Сотрудники полиции установили личность погибшего: им оказался 40-летний тагильчанин, проживающий в Дзержинском районе.
Сейчас полицейские выясняют подробности произошедшего. Материалы по делу будут направлены следователям, позже решится вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает АН «Между строк». Аналогичный случай произошел на Вагонке в ночь на 9 марта: 18-летний хоккеист был найден мертвым в кальянной.
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