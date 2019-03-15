Депутат Заксобрания Елена Чечунова госпитализирована после автомобильной аварии
Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: zsso.ru
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Депутат Заксобрания Свердловской области, тагильчанка Елена Чечунова попала в автомобильную аврию по пути на партийное мероприятие, пишет Ura.ru со ссылкой на источник в правительстве региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации агентства, ДТП произошло вечером 14 марта в районе Камышлова.
Сейчас она находится в больнице Екатеринбурга. По данным другого источника агентства, машина серьезно пострадала. Сама Чечунова была пристегнута и получила ушибы,пишет Ura.ru.
По неподтвержденной информации, на трассе произошло лобовое столкновение правительственной Toyota с грузовым автомобилем, пострадала Чечунова и ее водитель. У депутата диагностирована черепно-мозговая травма, ее жизни ничего не угрожает.
Елена Чечунова родилась в 1962 году в Нижнем Тагиле, долгие годы работала в местной администрации. С 2006 года - депутат Заксобрания Свердловской области, руководит в местном парламенте фракцией единороссов.
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