Депутат Заксобрания Елена Чечунова госпитализирована после автомобильной аварии

По информации агентства, ДТП произошло вечером 14 марта в районе Камышлова.

Сейчас она находится в больнице Екатеринбурга. По данным другого источника агентства, машина серьезно пострадала. Сама Чечунова была пристегнута и получила ушибы,пишет Ura.ru.

По неподтвержденной информации, на трассе произошло лобовое столкновение правительственной Toyota с грузовым автомобилем, пострадала Чечунова и ее водитель. У депутата диагностирована черепно-мозговая травма, ее жизни ничего не угрожает.