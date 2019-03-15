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Депутат Заксобрания Елена Чечунова госпитализирована после автомобильной аварии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутат Заксобрания Елена Чечунова госпитализирована после автомобильной аварии

Сегодня, 15:27ПроисшествияФото: zsso.ru
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