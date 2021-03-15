Части космического корабля «Союз-2» планируется сбросить на Свердловскую область

С целью обеспечения безопасности граждан, администрация информирует о запрете с 18 по 24 марта нахождения населения на территории возможного падения частей. Она располагается в 20 километрах севернее поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах западнее от поселка Сосновка, в четыре-пять километров южнее границы заповедника «Денежкин камень» и в двух-трех километрах севернее Конжаковского горного массива.