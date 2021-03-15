Части космического корабля «Союз-2» планируется сбросить на Свердловскую область

Части космического корабля «Союз-2» планируется сбросить на Свердловскую область

Сегодня, 12:28ПроисшествияФото: pixabay.com
Составные части ракеты-носителя «Союз-2» планируется сбросить на территорию Свердловской области и Пермского края.

Пуск запланирован на 20 марта 2023 года с разгонным блоком «Фрегат-М» с космодрома Байконур, сообщается на сайте городского округа Карпинска.

С целью обеспечения безопасности граждан, администрация информирует о запрете с 18 по 24 марта нахождения населения на территории возможного падения частей. Она располагается в 20 километрах севернее поселка Кытлым, в 10-12 километрах северо-западнее поселка Каквинские Печи, в 17 километрах западнее от поселка Сосновка, в четыре-пять километров южнее границы заповедника «Денежкин камень» и в двух-трех километрах севернее Конжаковского горного массива.

Отмечается, что попадание обломков ракеты в нижние слои атмосферы сопровождается характерными звуками — сильным грохотом и свечением в воздухе.

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