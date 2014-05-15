В Нижнем Тагиле авария с участием мотоцикла: байкера разыскивает полиция (ФОТО)

Об этом сообщают пользователи паблика «Типичный Тагильчанин». Инцидент произошел на проспекте Вагоностроителей у КРЦ «Россия». Очевидцы рассказывают следующее:

Видели с подругой все от самого начала: их (водителя и пассажира мотоцикла – прим.ред.) подрезали, мотоцикл закачало в стороны, и они упали, девушка, жена водителя мотоцикла – у нее сотрясение и сломана рука. Ее откинуло в сторону.

Более того, очевидцы отметили, что пострадавшие были без шлемов. У мотоцикла было оторвано крыло. Вокруг участников аварии собралось большое количество людей, которые также стали свидетелями двух потасовок: водитель мотоцикла хотел свести счеты с таксистом. А один из прохожих, как выяснилось, снял свою рубашку, чтобы подложить под голову пострадавшей.

Фотография с паблика «Типичный Тагильчанин»

Интересно, что многие свидетели последствий аварии рассказали, что мотоцикл с места ДТП исчез. Как пояснили TagilCity.ru в Отделении пропаганды ГИБДД:

В настоящий период вынесено определение дела об административном правонарушении по статье 12.27 КоАП РФ, это розыскной материал. Водитель мотоцикла скрылся с места происшествия. Очевидцев пока нет. Известно, что вышла потасовка между водителями и байкерами. Сейчас будут проводиться розыскные мероприятия, направленные на поиск водителя мотоцикла. Заявленных пострадавших нет. Мотоциклист не учел ни скоростной режим, ни дистанцию, и, по всей видимости, скрылся, поскольку въехал в стоящее транспортное средство, водитель которого остановился перед пешеходным переходом. Более того, мотоцикл отскочил и во второе ТС, так как на месте были повреждены два автомобиля.

Отделение пропаганды ГИБДД обращается к очевидцам данного дорожно-транспортного происшествия по телефону - 97-65-84 (группа розыска). Для помощи следствию нужны любые показания, обещана полная конфиденциальность.

К сожалению, свидетелей любого происшествия найти достаточно сложно, что же говорить об криминальных событиях - например ограблении. В последнем случае люди предпочитают молчать, поэтому здесь стоит ознакомиться с возможностью установки систем безопасности. В оличие от человека, видеокамера не отвлекается и не отдыхает, поэтому видеозапись послужит надежным свидетельством и хорошим подспорьем службе безопасности и полиции.