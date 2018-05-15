Молодой врач сорвался со скалы и погиб во время мотослета под Красноуфимском
15 мая, 11:05Происшествия
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Врач из Барнаула сорвался со скалы и погиб. ЧП произошло во время мотослета под Красноуфимском. О случившемся написали в соцсетях родные погибшего.
В Свердловской области погиб молодой врач из Барнаула. Трагедия произошла во время мотослета под Красноуфимском. Байкер погиб, сорвавшись со скалы. Мужчина работал врачом. У него остались мать, брат и племянница. Друзья погибшего собирают деньги на похороны и для транспортировки тела в Барнаул.
Скольких людей вытащил с того света, скольких поставил на ноги. Спокойный, рассудительный, компанейский человек. Врач, путешественник, мотоциклист говорят о погибшем.
Байкеры сообщают, что мужчина любил путешествовать на мотоцикле. На нем он объехал всю Россию, побывал за границей.
Подробности трагедии пока неизвестны. Следственный комитет уже начал проверку, пишет «Наша газета».
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