Молодой врач сорвался со скалы и погиб во время мотослета под Красноуфимском

В Свердловской области погиб молодой врач из Барнаула. Трагедия произошла во время мотослета под Красноуфимском. Байкер погиб, сорвавшись со скалы. Мужчина работал врачом. У него остались мать, брат и племянница. Друзья погибшего собирают деньги на похороны и для транспортировки тела в Барнаул.