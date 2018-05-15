Рецидивист в Нижнем Тагиле украл у 91-летней пенсионерки сумку с продуктами
15 мая, 20:05Происшествия
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В Нижнем Тагиле 15 мая задержан подозреваемый в ограблении 91-летней женщины.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее судимый житель Гальянки задержан сотрудниками полиции по подозрению в нападении на пенсионерку.
Пожилая женщина возвращалась домой из магазина, когда злоумышленник вырвал из ее рук сумку с продуктами и кошельком и скрылся.
Полицейские нашли сумку возле подъезда и проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных у ближайшего магазина, на которые попал злоумышленник.
В ходе розыскных мероприятий предполагаемый преступник был задержан. Выяснилось, что в отношении него уже возбуждено дело по краже ноутбука, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
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