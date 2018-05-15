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Рецидивист в Нижнем Тагиле украл у 91-летней пенсионерки сумку с продуктами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рецидивист в Нижнем Тагиле украл у 91-летней пенсионерки сумку с продуктами

15 мая, 20:05Происшествия
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